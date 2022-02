Hrvaška Meghan in Harry se poročita

Hrvaški pevec Petar Grašo in njegova 14 let mlajša izbranka, 31-letna glasbenica Hana Huljić, ki ju hrvaški mediji kličejo kar hrvaška Meghan in Harry, te dni polnita medije zaradi poroke, ki bo prav danes v Splitu. Par, ki se pozna od lanske jeseni, Huljićeva pa je že noseča, bo v zakonski stan stopil v cerkvi sv. Franeta. Šlo bo za poroko v krogu družinskih članov in dobrih prijateljev, poročni priči pa bosta dolgoletni Grašev prijatelj Dino Rađa in pevka Domenica Žuvela. »To ni skrivnost, čeprav smo lahko videli 40 različnih datumov. Tako Hana kot jaz sva človeka, ki se ne želita pojavljati v medijih. Neverjetno je, da sva bila na toliko naslovnicah, človeka, ki se ne želita pojavljati v javnosti,« je za hrvaške medije zanimanje javnosti komentiral Grašo in se dotaknil tudi dejstva, da bo postal oče. »Oče bom. Malo mi je smešno, da naju ljudje povsod lovijo s telefonom. Za mano je 25-letna kariera, ampak očitno ljudem manjka lepih zgodb. Bom pa še naprej ohranjal svojo zasebnost, ker želim, da se ljudje ukvarjajo z mojimi pesmimi, ne pa z mojo spalnico,« je povedal in dodal, da se oba trudita živeti običajno življenje in si kuhati kosilo, ko sta doma.