Zato še enkrat vprašam: kdo je Vili Kovačič? Aktivist, ki kot državljan vlaga množice pobud na ustavno sodišče, ki jih to tudi obravnava. Trenutno poskuša s pobudo o presoji protiustavnosti delovanja političnih strank Levica in SD. Kje je tukaj pravni interes državljana? Ali je mogoče delovanje omenjenih političnih strank pravno in stvarno škodljivo njemu kot državljanu? Če je dojemanje takšno, lahko ustavno sodišče ta trenutek ukinemo, ker bo od jutri zasuto z milijonom in pol enakih pobud.

Lahko pa ima pravni interes do te pobude druga, konkurenčna politična stranka. Če je tako, me pa spreleti srh. Zakonodaja, ki eventualno omogoča izkoriščanje državljana in institucije ustavnega sodišča za obračunavanje med političnimi strankami, celo za pobudo za izbris katere od njih (in to brez kakršnih koli jasnih in potrebnih podanih razlogov), je, upam, v sferi nemogočega, vendar…? Je škoda že narejena?

Brane Kostrevc, Dobrova