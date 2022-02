Predstavnik Civilne iniciative Osek Simon Kerševan je povedal, da bi dostop do novega naselja potekal skozi stari del vasi, po značilnih ozkih »gasah«, ob katerih se nizajo stare kamnite hiše. Novo naselje bi poseglo tudi v prepoznavno veduto kraja ter območje Nature 2000. Ob tem je dodal, da imajo že zdaj težave z dotrajanim vodovodom, vprašljiva je tudi izdatnost vodnega vira.

Prebivalci Oseka imajo že zdaj velike težave zaradi ozke ceste, ki je na najožjem delu široka komaj 2,30 metra. Občina jim je zato že pred leti obljubila ureditev nove ceste okoli vaškega jedra, a se to ni zgodilo. Presojevalec prometne varnosti je v strokovnem mnenju ugotovil, da je obstoječa pot skozi naselje neprimerna za dostop do novega naselja, do enakih zaključkov pa je prišla tudi Gasilska enota Nova Gorica.

Projektant je spremenil projekt

Novogoriški župan Klemen Miklavič je na očitke prebivalcev za STA povedal, da je prejel peticijo krajanov Oseka in jo s strokovnimi službami tudi preučil. »Dosegli smo, da je projektant spremenil projekt, da so zdaj predvidene take hiše, kot so tipične za to lokalno okolje. Prav tako investitor projektira drug dovoz, ki ne vodi skozi vaško jedro,« je povedal. Kot je dodal, v občini hudo primanjkuje zazidljivih zemljišč za individualno gradnjo. »Mladi in starejši občani bi radi gradili, tam, kjer omogočamo zidavo, pa se pojavljajo peticije,« je pomisleke izrazil župan.

Domačini pravijo, da so se trditve, da bo investitor uredil neko novo pot, že večkrat izkazale za nerealne in služijo zgolj za zavajanje. »Za vaščane Oseka so to zelo stvarna, življenjska vprašanja o tem, v kakšnih razmerah bomo živeli jutri. Preprečevanje poslabšanja kvalitete bivanja in razvrednotenja nepremičnin, varovanje naše kulturne dediščine, zagotavljanje možnosti za njeno ohranitev in razvoj ter zagotavljanje prometne varnosti niso teme, ki bi jih lahko enostavno prezrli in pospravili v predal,« so poudarili. sta