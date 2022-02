Samsungov mobilnik galaxy a52s 5G je posodobljena različica Samsungovega srednjerazrednega mobilnika galaxy a52 5G. Prenovljena naprava se lahko pohvali z zmogljivejšim procesorjem snapdragon 778 5G, predvsem pa z zelo atraktivno ceno, okoli 380 evrov.

Cena se mobilniku galaxy a52s pozna predvsem pri obliki. Hrbtišče in ohišje sta iz plastike, hkrati pa sodi med naprave, ki so zložene kot sendvič. Medtem ko se pri lepše oblikovanih mobilnikih hrbtišče in zaslon kar se da zlivata z ohišjem, so pri sendvičastih napravah posamezne plasti preprosto položene druga na drugo. Naš testni mobilnik črne barve in s kovinsko obarvanim plastičnim ohišjem, ki povezuje prednjo in hrbtno stran, je sicer deloval po svoje simpatično, morda celo nekoliko retro. A premijski dizajn je videti drugače. Stvar okusa.

Bolj moteča je prednja kamera v sredini čela zaslona, ki so jo pri Samsungu zopet obdali s srebrno obrobo. Kot bi južnokorejsko podjetje nalašč poskušalo nekoliko skaziti ličnost zaslona pri cenejših napravah, da bi kupce vodili k dražjim. Nekaj je tudi obroba okoli sicer ploskega zaslona.

Diagonala zaslona AMOLED meri 16,4 centimetra (6,4 palca) z ločljivostjo 2400x1080 oziroma gostoto 425 pik na palec (ppi). Premore tudi možnost 120-herčnega osveževanja slike, ki pa ni prilagodljivo. To se pozna pri avtonomiji baterije. Najvišja svetilnost zaslona je 800 kandel, kar je okoli 20 odstotkov manj od zaslonov na Samsungovih premijskih mobilnikih. Slika je še vedno lepa in glede svetilnosti celo pri vrhu svojega cenovnega razreda. Pri 120 hercih pa tudi žametno gladka.

Dobra kamera, če ne snemate videov

Dobro se telefon odreže tudi na področju fotografije. Na prednji strani je opremljen s kamero z ločljivostjo 32 milijonov pik (MP), na hrbtni strani pa ima trojno kamero. Glavna kamera ima ločljivost 64 MP in optično stabilizacijo slike, ultraširokokotna ima ločljivost 12 MP in vidni kot 123 stopinj, bližinska oziroma makrokamera pa 5 MP. Na hrbtni strani najdemo tudi globinsko kamero, ki pomaga pri ostrenju, ni pa teleobjektiva. Vsa povečava je torej digitalna in posledično zelo hitro slabše kvalitete.

Če odmislimo odsotnost teleobjektiva, se kamere odrežejo zelo dobro in se v določenih okoliščinah približajo celo dvakrat dražjim napravam, spet drugje pa so razlike še naprej prisotne. V neposredni primerjavi s Samsungovim novim galaxyjem s21 fe ima galaxy a52s nekoliko temnejše fotografije, z malenkost manj podrobnostmi in slabšimi kontrasti. To pomeni, da je dinamični razpon na a52s slabši, posledično je tudi več težav s presvetlitvijo. Fotografije hkrati hitreje postanejo malenkost zamegljene oziroma sprane. Tudi sicer so barve pri s21 fe bolj zveste resničnim, so pa na obeh napravah samsungovsko nekoliko privite in bolj žive. Kljub temu razlike niso strašno velike. Vsekakor ne dvakrat slabše, kot je denimo razlika v ceni. Ta se bolj pozna pri kvaliteti videa, ki pri a52s v slabših pogojih hitro postane zrnast, prav tako se dosti bolj trese, predvsem pa ima več težav z ostrenjem. Rezultati so že na prvi pogled občutno slabši.

Galaxy a52s ima v zaslonu optični bralnik prstnih odtisov, ki je dokaj zanesljiv, ni pa med najhitrejšimi. Ima tudi ločen vhod za slušalke in dobro baterijo z zmogljivostjo 4500 miliamperskih ur (mAh). Podpira hitro polnjenje z močjo do 25 vatov, a je v škatli 15-vatni polnilnik. Je tudi odporen proti prahu po standardu IP67, ima 6 GB delovnega spomina in lanski skoraj premijski procesor snapdragon 778 s podporo za 5G, kar pomeni, da bo držal korak z zahtevami aplikacij še kar nekaj časa. Prostora za shranjevanje je 128 GB. Pod črto gre za trenutno ceno za zelo dobro kupčijo, če vam snemanje videov, teleobjektiv in premijski videz niso prioritete.