Kaja Avberšek, vizualna umetnica: Zdrava mera humorja rešuje življenja

Knjiga z jajčki je že peta samostojna stripovska izdaja vizualne umetnice Kaje Avberšek, ki poleg stripov ustvarja tudi različne ilustracije, riše po zidovih, piše kolumne in kratke zgodbe, blizu pa so ji tudi kulinarični podvigi. Vsa ta svoja znanja in strasti je ustvarjalka združila v svojem novem knjižnem delu, v katerem skozi risbo in besedo predstavlja jajčne zgodbe skozi čas in prostor.