Kritika filma Vrnitev v Reims (odlomki): Neizbrisljiva stigma socialne determiniranosti

Francoski režiser Jean-Gabriel Périot se je v svojih filmih posvečal že nemški Frakciji rdeče armade, povojnemu kaznovanju Francozov, ki so se med vojno družili z Nemci ali nacisti, rasnim vprašanjem… V dokumentarnem eseju Vrnitev v Reims (odlomki) se loteva teme francoskega delavskega razreda, in sicer skozi priredbo knjige Vrnitev v Reims filozofa in sociologa Didiera Eribona .