Ostal brez drobiža Koprski policisti so končali preiskavo vloma v banko in parkomata iz lanskega oktobra. Ugotovili so, da je 36-letnik, stari znanec policije, takrat sredi noči skozi vhodna vrata vlomil v eno od koprskih bank. Njegov cilj je bil seveda iz nje oditi s čim večjim plenom, a mu je uspelo v žepe natlačiti le 50 evrov. A njegovim nečednostim še ni bilo videti konca. Očitno se je, užaloščen, kako slabo se je obnesel pri bančnem podvigu (ali pa mu je zmanjkalo drobiža?), spravil na šibkejšega nasprotnika. Parkomat na bližnjem parkirišču. A tudi tam se dejanje ni izšlo tako, kot ga je načrtoval. Avtomat je le poškodoval, pred varnostnikom pa jo je popihal praznih rok in prazne denarnice. Zaradi suma dveh kaznivih dejanj velike tatvine mu grozi več let zapora.

Igra z ognjem Današnja mladina je izjemno spretna, okretna, izobražena, načitana in nenehno v stiku s svetovnimi trendi in dogajanjem. Mladim nič ne uide, pri tem so jim v izdatno pomoč njihovi najboljši prijatelji telefoni. Se pa včasih zdi, da so na račun predolgega sedenja za napravami izgubili stik z realnim življenjem in nekaterimi (socialnimi) veščinami. Lendavski policisti so denimo pred kratkim obravnavali dogodek, po katerem so v bolnišnico odpeljali opečenega 19-letnika. Najstnik je namreč skušal spiti enega kratkega, pred pitjem pa ga je prižgal. Ko je kozarec nagnil, se je polil po licu in vratu, zaradi česar so poklicali rešilca.

Pozabila na vodo Kot že večkrat je občanka iz Slovenske Bistrice tudi v torek zjutraj odvrgla pepel v 120-litrski zabojnik za odpadke. Z eno bistveno razliko. Tokrat pepela ni polila z vodo. Okoli pol enajste ure je smetnjaku zagorelo, ogenj pa se je razširil na fasado stanovanjske hiše, pred katero je stal zabojnik za odpadke. Požar je opazila soseda in ogenj skušala pogasiti z vedrom vode. Pridružila se ji je še domačinka, ki je odvrgla pepel v zabojnik. Skupaj jima je uspelo požar pogasiti še pred prihodom gasilcev, vendar je vseeno zgorelo okoli štiri kvadratne metre fasade. Na srečo ni bil nihče poškodovan, je pa nastalo za okoli 2000 evrov škode. Pri odlaganju pepela bodite torej pazljivi, saj vam ob neprevidnosti lahko grozi celo kazenska ovadba.

Oče iz pekla Zakaj imajo nekateri ljudje otroke, pa jih več kot očitno ne bi smeli imeti, nam v redakciji ni povsem jasno. Danes 43 let star Hrvat iz Virovitice zagotovo spada v to kategorijo. Z dejanji in obnašanjem, ki škodijo njegovima otrokoma, je seznam začel polniti že pred tremi leti, ko sta bila stara enajst in šest let. Takrat jima je omogočil, da po spletu gledata pornografijo. A to ni bilo nič v primerjavi z grozljivo izkušnjo na cesti. Z njima na zadnjem sedežu je divjal po cesti, vijugal po voznih pasovih in jima medtem še na veliko razlagal, kako bo ubil njuno mamo. Ta se je v tistem trenutku pred njimi vozila na motorju. Tožilstvo mu poleg tega očita še okrutno fizično znašanje nad njima, zaradi česar sta se bala tako za življenje mame kot sebe. Res škoda, da za starševstvo ni treba narediti kakšnega izpita. Ali psihološkega testa.