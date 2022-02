Londonske ulice, kjer se sicer dnevno življenje počasi vrača na raven pred pandemijo covida-19, so bile danes opustile. Za britansko prestolnico so prvič v zgodovini izdali rdeče vremensko opozorilo, kar pomeni, da so ogrožena življenja meščanov. Enaka stopnja opozorila je veljala tudi v južni Angliji in južnem Walesu, kjer so bile zaprte šole in ohromljen promet.

Predstavnik britanske agencije za okolje Roy Stokes je opazovalce vremena in amaterske fotografe posvaril, naj se ne odpravljajo na južno obalo Velike Britanije v iskanju dramatičnih posnetkov, in to dejanje označil za verjetno najbolj neumno stvar, ki bi jo lahko storili.

Zaradi nevihte Eunice je brez elektrike ostalo 80.000 gospodinjstev in podjetij na Irskem ter več kot 5000 v Cornwallu in Devonu v jugozahodni Angliji. Meteorološki urad je opozoril, da lahko veter na jugu Velike Britanije odnese strehe ter izruvajo drevesa in daljnovode. Britanske oblasti so prav tako poročale o obsežnih zamudah in odpovedih avtobusov in trajektov, za promet pa so bili zaprti tudi visoki mostovi.

Na otoku Wight pri južni Angliji so izmerili sunek vetra s hitrostjo 196 kilometrov na uro, kar je največja zabeležena hitrost vetra v Angliji, je sporočil meteorološki urad. Z Irske poročajo o prvi smrtni žrtvi. 60-letnega moškega na območju Ballythomasa na jugovzhodu Irske je ubilo padajoče drevo.

Visoki valovi so razbijali bretonsko obalo na severozahodu Francije. Na severu Nemčije so zaradi silovitega vetra postopoma ustavljali vlake, vremenska opozorila pa so izdali tudi v Belgiji, na Danskem in Švedskem. Trajekte čez Rokavski preliv, en najprometnejših ladijskih poti na svetu, so odpovedali, prav tako pa tudi letalske polete z letališč severne Evrope.

Strokovnjaki trdijo, da pogostosti in intenzivnosti neurij ni mogoče zgolj povezati s podnebnimi spremembami. »Zelo malo je dokazov, da se je veter v teh zimskih nevihtah zaradi podnebnih sprememb okrepil,« je dejal profesor klimatologije na univerzi v Readingu Richard Allan. Vseeno je opozoril, da bodo zaradi podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, podobnih neviht deležni tudi v toplejšem delu sveta.