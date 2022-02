Kot so danes spomnili Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, so na podlagi prejetih obvestil o možnih nepravilnostih pri akcijskem trženju stegna govejega mesa z oznako Izbrana kakovost Slovenija izvedli uradni nadzor, ki je obsegal preverjanje sledljivosti med obrati, ustreznost označevanja, vodenje evidenc in upoštevanje zahtev iz veljavne specifikacije za shemo za goveje meso.

Nadzor so izvedli v centralnih skladiščih in v maloprodajnih enotah obeh trgovskih verig oz. pri vseh dobaviteljih mesa mlade govedi. Nadzor je bil tako opravljen pri 10 dobaviteljih mesa, proizvedenega v osmih obratih za klanje živali.

Že konec januarja se je izkazalo, da je bila sledljivost Izbrane kakovosti Slovenije zagotovljena skozi celotno verigo in da je bilo sklicevanje oziroma označevanje mesa z oznako ustrezno.

Z izračunom masnega toka je bilo pozneje ugotovljeno še, da razsekane in dobavljene količine stegna mladega goveda Izbrane kakovosti Slovenije v trženju niso presegale zaklanih količin mesa govedi. Prav tako je bila ugotovljena skladnost v centralnih skladiščih med prejeto in odposlano količino v posamezne maloprodajne enote, so poudarili v upravi.

V času nadzora pa so bile po njihovih navedbah ugotovljene tudi nekatere neskladnosti. V nekaj primerih so bile tako izjave rejcev govedi o načinu vzreje nepravilne ali nepopolne oziroma reje niso bile certificirane z veljavno verzijo specifikacije Izbrana kakovost Slovenija.

V enem klavno-predelovalnem obratu so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri preglednosti podatkov sledljivosti, kar ni omogočalo izračuna masnega toka za izbrano obdobje, zato je bil potreben izračun za daljše obdobje. Razlike v masnem toku niso bile ugotovljene. V drugem obratu je bilo ugotovljeno, da zaposleni niso izvajali svojih nalog v skladu z delovnimi navodili izvajalca dejavnosti oz. nosilec dejavnosti ni izvajal ustreznih lastnih kontrol v procesu razseka in pakiranja.

V posameznih poslovalnicah trgovske verige je bilo ugotovljeno, da je bilo prodanih več porabniških kosov mesa pod oznako stegno mladega goveda brez kosti, kot je bilo nabavljeno, pri čemer pa »obstaja možnost, da je pri prodaji prišlo do zamenjave z drugimi porabniškimi kosi mesa, npr. mesom plečeta oziroma se je meso mlade govedi zamenjalo za meso govedi«.

Inšpekcija je na podlagi ugotovitev izvedenega nadzora izrekla ukrepe za odpravo teh neskladnosti, v nadaljevanju pa bo preverila, ali se bo to zgodilo ali ne. Glede na to, da prekrškovni postopki še niso zaključeni, se bodo v primeru potrditve suma nezakonitega ravnanja pri trženju govejega stegna brez kosti Izbrane kakovosti Slovenije izrekle sankcije.

»Ugotovljene neskladnosti ne kažejo na večje pomanjkljivosti ali slabosti v prostovoljni shemi Izbrana kakovost Slovenija, zaznana so bila manjša tveganja, ki lahko zaradi rutinskega načina izvajanja notranjih postopkov kontrol ter vodenja evidenc pripeljejo do manjših odstopanj od predpisanih zahtev sheme,« so še navedli v upravi.