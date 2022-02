Preiskava je potekala od leta 2018, je povedal vodja sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana Damjan Petrič. Mednarodno kriminalno združbo, ki so jo preiskovali, je sestavljalo več kot 80 oseb, ki so imele različne vloge v združbi, je pojasnil. Glede na zbrane dokaze so člani skupaj izvršili več kot 190 kaznivih dejanj.

Člani združbe so po njegovih besedah skrbeli za organizacijo nabave večjih količin prepovedane droge v tujini, pridobivanje ustreznih skladišč, transport droge iz Španije v Slovenijo ter organizacijo mreže kurirjev in posrednikov do končnih preprodajalcev na ulici.

Slovenski kriminalisti so v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi potrdili, da so člani združbe želeli v Slovenijo pripeljati skoraj 600 kilogramov konoplje in nekaj kilogramov heroina. Navedeno so jim zasegli na ozemlju več držav, s tem pa preprečili zaslužek v višini okoli 1,6 milijona evrov. »Kriminalisti so tudi ugotovili, da so osumljeni na isti način iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo pripeljali vsaj tri avtomatske puške in naboje,« je dejal Petrič.

PU Ljubljana je po njegovih besedah v sodelovanju z drugimi enotami policije iz celotne Slovenije zaključne aktivnosti preiskave izvedla v torek. Pri tem je sodelovalo več kot 550 kriminalistov in policistov, ki so na 68 lokacijah na širšem območju Ljubljane in Kopra opravili 58 hišnih preiskav.

Prijeli in pridržali so 23 osumljencev, 16 so jih privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je odredil sodno pridržanje. Večino osumljencev so že obravnavali za kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami, je pojasnil.

Samo v zaključni akciji so policisti in kriminalisti zasegli več kilogramov kokaina, heroina, konoplje, testosterona in droge MDMA. Zasegli so tudi 12 kosov orožja, strelivo, skoraj 90.000 evrov v gotovini, več deset mobilnih telefonov in računalnikov ter dve osebni vozili.

Odkrili so tudi tri prirejene prostore za gojenje konoplje, kjer so skupaj zasegli 2254 sadik konoplje, in en prostor za proizvodnjo sintetičnih drog. Za delovanje navedenih prirejenih prostorov so storilci izvrševali tudi tatvine električne energije in tako v letu dni distributerje elektrike oškodovali za okoli 85.000 evrov.

Preiskava je bila izjemno zahtevna, je poudaril Petrič, saj je kriminalna združba iz preteklih policijskih postopkov že poznala način delovanja policije. V kriminalno združbo je bila vključena celotna mreža, od organizatorjev združbe do uličnih preprodajalcev, ki so delovali na območju Ljubljane. Preiskava sicer še ni zaključena.

Ob tem je pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Matjaž Jerkič pojasnil, da je zaradi svojega geostrateškega položaja zanimiva za tranzitne kriminalne aktivnosti ter poslovanje in zadrževanje pripadnikov mednarodnih kriminalnih združb na slovenskem ozemlju.

Kot je dodal, je tihotapljenje prepovedanih drog v Sloveniji osrednji predmet preiskovanja organiziranega kriminala, kar potrjujejo tudi uspešne in odmevne zaključene kriminalistične preiskave.

V zadnjih letih so kriminalisti po njegovih besedah izvedli več kot 10 preiskav, s katerimi so kriminalnim združbam povzročili večmilijonsko finančno izgubo.