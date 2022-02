Francetov duh

Izmišljuje si, potvarja in debelo laže vsak bedak, ki reče, in ni jih malo, da Kranjec Kranjcu stalno osle kaže, da novinarji, politiki v deželi naši ne zmorejo več kulture dialoga, da le še vpitje nas prestraši, da delitev in sovraštvo sta pri nas normala, kdor prijazen je, pa nesposobna je budala.