Žrtve

Preganjanje krščanskega učiteljstva traja naprej in se še stopnjuje. Na merodajnem mestu – kakor smo že zadnjič javili – se je reklo, da se učiteljstvo preganja zato, ker je krščansko. To se pravi, ker krščansko živi, krščansko vzgaja in krščansko dela izven šole. Krščanski učitelj je danes na slabšem kot zadnji hlapec. Hlapcu se služba 14 dni preje odpove, krščanski učitelj pa dobi ukaz: jutri bodi tam in tam, sicer izgubiš plačo. In to stalno nastavljeni učitelji, ki se po postavi ne smejo premakniti, razen če se je kaj pregrešil, kar pa mora preje ugotoviti disciplinarna preiskava.

Nasprotno pa se povsod pomikajo na prva in vodilna mesta učitelji, ki so zagrizeni brezverci, sokoli, orjunci. Taki, ki očitno in javno mladino pohujšujejo s svojim življenjem in v šoli ter izven šole sejejo seme neumnega brezverstva, svobodomiselstva in surovosti. (…)

Naši ljudje so jasno začutili to nevarnost. Zato se je dvignilo v njih. V Št. Vidu nad Ljubljano je ljudstvo soglasno najostreje obsodilo preganjanja krščanstva po naših šolah in sokolsko ter orjunsko pohujševanje naših otrok. Ker niso nobeni protesti – kar je umljivo – nič pomagali, je seglo po samoobrambi. V Št. Vidu se je proglasil šolski štrajk – otroci niso dva dni šli v šolo. (…)

Novi Domoljub, 18. februarja 1925