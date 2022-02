V petek zvečer s Tatjano

En dan si mlad in prideš zjutraj domov z včerajšnjega žura, naslednji večer pa gledaš prenos iz državnega zbora. Iztočnica »en dan si mlad« je popularna na Twitterju. Potem stavek poljubno nadaljujete. Tako na hitro ponazorimo, kako čas leti. No, moj leti tako, da sem enega od petkov preživela v TV-družbi s Tatjano Bobnar in preiskovalno komisijo, kjer se je razpravljalo o sumu političnega vmešavanja v delo policije. Nekaj let nazaj je bil ob petkih TV-ekran nem in tih, jaz pa naokoli po Ljubljani. Zdi se večnost nazaj. Kot se za preiskovalne komisije v parlamentu spodobi, gre za nadaljevanko. Tema je znana, podteme se kopičijo, gostje in strokovnjaki tudi, pred nami se za nazaj razkrivajo dejanja, znani in manj znani so storilci, dogodki, poteki, kar na hitro spominja na moj najljubši žanr – kriminalne nadaljevanke. V tem času sem jih videla kar nekaj. Kako bi se drugače pomirila ob realnem dogajanju, če ne s trupli, kriminalisti in kriminalistkami, forenziki in morilci. Nekaj teh serijalov iz državnega zbora nisem pogledala do konca. Lažje je spremljati pretkanega psihopatskega skandinavskega morilca na TV-ekranu kot, recimo, poslušati sedanjega šefa policije ali pristojnega ministra do konca zaslišanja.