Napetosti v ukrajinsko-ruski krizi so se nevarno zaostrile. Po drugem dnevu obstreljevanja na donbaški-razmejitveni črti, ki je bilo najhujše po letu 2015 in za katerega sta si obe strani pripisovali odgovornost, se je nevarnost spopada močno so proruski uporniki na vzhodu Ukrajine začeli umikati civiliste v Rusijo. ZDA so še naprej svarile pred grožnjo skorajšnje invazije oziroma ruskih lažnih operacij, s katerimi naj bi Moskva dobila pretvezo za posredovanje. Rusija naj bi po po informacijah zahodnih virov imela na jugu Rusije, na zasedenem ukrajinskem polotoku Krimu in v Belorusiji sedaj 110 bojnih bataljonov. Po ocenah zahodnih vlad naj bi bilo prav to povečano obstreljevanje na razmejitveni črti Donbasa, ki se je začelo v noči na četrtek, razlog, da bi Rusija lahko ukrepala. Pozno zvečer bo o situaciji v Ukrajini spregovoril še ameriški predsednik Joe Biden.

Putin ukazal pripravo zatočišč za prebivalce Donecka in Luhanska Proruski separatisti najprej nameravajo umakniti starejše, ženske in otroke. Na območjih Donecka in Luhanska, samooklicanih republik, ki jih priznava zgolj Rusija, živi sicer več milijonov ljudi, večina naj bi jih že v prejšnjih letih dobila rusko državljanstvo. Medtem ko so se iz Zahoda vrstili pozivi k deeskalaciji razmer, je te kot zaostrene opisal tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je v Moskvi na posvetovanja sprejel beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Tako Putin kot Lukašenko bosta jutri osebno nadzorovala rusko-beloruske vojaške vaje, na katerih se bo vadilo tudi z balističnimi raketami. Vaje naj bi se sicer končale v nedeljo. V Kremlju so sicer sprva zatrjevali, da nič ne vedo o evakuacijah civilistov na vzhodu Ukrajine, prav tako pa niso pojasnili, ali je bila evakuacija civilistov usklajena z Moskvo. Toda Putin je pozneje zaukazal pripravo zatočišč za prebivalce Donbasa v ruski regiji Rostov. Ameriški zunanji minister Antony Blinken je na Münchenski varnostni konferenci ocenjeval, da je prav obstreljevanje na vzhodu Ukrajine v zadnjih 48 urah namenjeno ustvarjanju napačnih provokacij, s katerimi naj bi se opravičilo nadaljnjo agresijo. Poudarjal je zaskrbljenost nad potjo, ki jo je Rusija ubrala.