Datum volitev je znan – ženske, pripravite se!

Dan po slovenskem kulturnem prazniku je predsednik države podpisal odlok o razpisu volitev. Te bodo po dolgem času redne in se bodo odvile 24. aprila. Če se o čem v zvezi s prihajajočimi volitvami skorajda vsi komentatorji (da, politični komentatorji v slovenskih medijih so skorajda vsi moški) strinjajo, se o tem, da bodo odločilne za našo prihodnost, da bodo prelomne in da bo volilna udeležba visoka ali pa vsaj pomembno višja, kot je bila na nekaj zadnjih volitvah. K temu dodajmo še to, da se od konca osemdesetih oziroma začetka devetdesetih let, ko smo se pripravljali na prve večstrankarske volitve, ni aktiviralo toliko različnih civilnodružbenih skupin, gibanj, grupacij, portalov – skratka kritično misleče javnosti – kot se jih je zdaj. Te volitve bodo tudi zato drugačne od vseh prejšnjih. Aktivnosti zgoraj naštetih akterjev bodo namreč drugačne tudi zaradi večjih, pestrejših, morda tudi usodnejših vplivov novih medijev, možnosti komuniciranja preko kanalov, kot sta Facebook ali Twitter, možnosti aktiviranja nevidnih, anonimnih, a agresivnih podpornikov posameznih političnih strank ali grupacij, ki pa jih nekateri politični akterji (predvsem tisti bolj avtoritarni) znajo veliko bolje uporabiti, koordinirati, usmerjati kot tisti, ki so na drugih ideoloških bregovih.