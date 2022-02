Črna luknja ukrajinske krize: Trda ali mehka moč?

Ker tole berete v redni izdaji sobotnega Objektiva, to pomeni, da je bila za to sredo napovedana »nevarnost« začetka ruske vojaške agresije na Ukrajino (spet) napačna. Vendar ne glede na to, ali se bo sedanja hibridna vojna končala z vročim finalom klasične vojne ali se bo nadaljevala brez nje, smo spoznali nekaj novih resnic.