Individualci proti ekipam

Mednarodni olimpijski komite, ki določa, katere države ali mesta bodo organizirala olimpijske igre, se v zadnjem času izogiba Evropi. Razlogov je mnogo. Eden je gotovo popularizacija športa na vseh kontinentih, drugi razlog pa tiči v tem, da so se v zgodovini le redke olimpijade finančno zares pokrile. Zato je dobro, da jih organizirajo države, ki si lahko privoščijo neomejen proračun. Zimske olimpijske igre so bile tako zadnjič zares v Evropi leta 2006, pred tem v Lillehammerju leta 1994. Azija je v tem času zimske olimpijade gostila kar trikrat, na Japonskem, v Južni Koreji in na Kitajskem. Vse tri gostiteljice spadajo med redke države s tega kontinenta, ki lahko osvajajo medalje. Vseeno se ne moremo znebiti občutka, da igre organizirajo zato, ker so zelo bogate in ker jih potem organizirajo brez večjih težav, hkrati pa se razume, če se malce pošalimo, da znajo članom Mednarodnega olimpijskega komiteja zagotoviti vse pogoje za njihovo delo.