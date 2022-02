O pobudi za presojo ustavnosti delovanja političnih strank: Demokracija, ki se organizira

Vse, kar ni izrecno prepovedano, je dovoljeno. Iz te temeljne postavke sodobne pravne države izhajata dve pomembni, med seboj povezani posledici: prvič, posameznikova svoboda, čeprav ni neomejena, je izhodišče vsakršnega pravnega urejanja družbenih razmerij; drugič, vsakršna omejitev te svobode mora biti ustrezno utemeljena. Toliko bolj to velja za omejitve, ki se tičejo pravice do svobode političnega združevanja – tudi v obliki ustanavljanja in delovanja političnih strank.