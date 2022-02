Stroškov prekinitve nosečnosti zavarovalnica ne pokrije in še posebej izven velikih mest je dostop do zdravnikov, ki opravljajo prekinitve nosečnosti, otežen. Življenje pa tem zdravnikom greni tudi člen 219a, ki prepoveduje javno ponujanje in oglaševanje prekinitve nosečnosti, pri čemer je presojanje, kaj to je, prepuščeno sodišču v vsakem posamičnem primeru. Kristina Hänel je zdravnica, ki je na spletno stran svoje ordinacije zapisala, da opravljajo prekinitve nosečnosti, in si s tem nakopala na glavo kar tri tožbe ter eno sodbo, ki je prestala vse stopnje in na koncu lani pristala na ustavnem sodišču. V njej so sodniki ugotovili, da je Hänelova kršila omenjeni člen, in ji dosodili denarno kazen. A zdaj vse kaže, da bo nova nemška vlada spremenila kazenski zakonik. Pravosodni minister iz vrst liberalcev Marco Buschmann je naznanil, da bo 219.a člen padel. Hänelova tako pričakuje, da bodo ustavni sodniki v Karlsruheju počakali na spremembo zakonodaje. Čeprav to zanjo in še za dva druga obsojena zdravnika po vsej verjetnosti pomeni pomilostitev, na drugi strani izniči njeno upanje glede načelne izjasnitve ustavnega sodišča v tem procesu, da je dotični člen neustaven, ker krši načelo dostojanstva žensk. Paradoks je v tem, da ji bo to upanje morda pomagala uresničiti prav konservativna Krščanskodemokratska unija (CDU). Ta bo v primeru, če nova nemška vlada, ki jo sestavljajo socialdemokrati in zeleni, uresniči svoje napovedi in odpravi omenjeni člen, temu nasprotovala in po vsej verjetnosti pozvala ustavne sodnike, naj presodijo o ustavnosti takšnih sprememb zakonodaje.