Otoka so nekoč naseljevali Inuiti, severno ljudstvo, ki so ga ameriški staroselci imenovali Askamiciw, »tisti, ki jedo surovo hrano«, kar so krščanski misijonarji lepo transkribirali kot Excominqui, »ekskomunicirani«, mi pa skrajšali v – Eskimi. Večji otok, nam znan kot Veliki Diomed, s površino vsega skupaj trideset kvadratnih kilometrov, se je v inuitskem jeziku imenoval Imaqłiq, kar pomeni »ta prvi«, »ta tukaj«. Manjši otok, Mali Diomed, s površino manj kot osem kvadratnih kilometrov, pa se je v inuitskem jeziku imenoval Iŋnaliq, kar seveda pomeni »ta drugi« ali »tisti tam«.