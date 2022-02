Policisti so v predkazenskem postopku ugotovili, da je osumljena ponaredila večje število poslovnih listin ter si pri tem protipravno prilastila denar, ki ji je bil zaupan ob opravljanju finančne dejavnosti pri banki. Nekaj denarja je neupravičeno uporabila ter ga nato vrnila oškodovani banki, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Na podlagi odredbe pristojnega sodišča so policisti izvedli več preiskovalnih dejanj ter zasegli dokaze, pomembne za nadaljnji postopek. Prav tako so izvedli finančno preiskavo in o ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo.

Kazensko ovadbo so policisti podali zaradi suma kaznivih dejanj poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja, ponareditve ali uničenja poslovnih listin ter zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.