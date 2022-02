V ZDA so doslej proti covidu-19 cepili 65 odstotkov prebivalcev, kar je več kot 212 milijonov ljudi. Inštitut za zdravstvene ocene in meritve je s svojim modelom ugotovil, da je zaradi okužb in cepljenj trenutno 73 odstotkov prebivalcev ZDA odpornih na omikron, do sredine marca pa naj bi jih bilo več kot 80 odstotkov.

Število novih okužb s koronavirusom je v ZDA padlo z več kot 700.000 na dan v januarju na po 130.000 na dan. Doslej se je v ZDA s koronavirusom po podatkih univerze Johns Hopkins okužilo 78,3 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 931.400