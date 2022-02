Zoper voznika bodo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države. Afganistanski državljani, ki so v državo vstopili na nedovoljen način, pa so še v postopku obravnave.

Ker 35-letnik ni imel vozniškega dovoljenja, so mu zasegli vozilo, hitri test na droge pa je bil pozitiven na opiate in kokain. Policisti so mu odredili še strokovni pregled, ki pa ga je odklonil. Za vse kršitve bo zanj napisan obdolžilni predlog, so še sporočili s PU Koper.