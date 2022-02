Ledeniški vzorec Toli (Triglav Olympic Legendary Ice) je v okviru misije Triglavski ledenik v Peking od 17. decembra lani prepotoval 10 držav. Na cilju v kitajskem mestu Chongli se je med zimskimi olimpijskimi igrami simbolno stalil in svetovno športno javnost opozoril na problematiko segrevanja ozračja in na posledice podnebnih sprememb za življenje in za zimske športe.

V hladilni vitrini s temperaturo le nekoliko nad lediščem se je led v dveh dneh stalil v ledeniško vodo, ki so jo zajeli v tri stekleničke. Ena bo na ogled v pekinškem olimpijskem muzeju, druga predvidoma v enem od evropskih muzejev, tretja pa v Slovenskem planinskem muzeju, kjer so danes ostanek Tolija prevzeli v varstvo.

Staljeni kos ledenika v kristalni steklenički Steklarne Rogaška bo najprej predstavljen kot del samostojne razstave Triglavski ledenik nekoč in danes, nato bo oplemenitil stalno razstavo Hodim po gorskem svetu in ga spoznavam, ki so jo lani dopolnili s sklopom o ledenikih. Tam so že na ogled tudi predmeti, ki so jih našli pod izginjajočim oziroma talečim se ledenikom.

Kot je povedala v.d. direktorice Gornjesavskega muzeja Irena Lačen Benedičič, se je muzej že v preteklosti začel ukvarjati s problematiko podnebnih sprememb in varovanja okolja. Prepričana je, da bo Toli, ki je postal del nacionalne kulturne dediščine, pripomogel k osveščanju o posledicah segrevanja ozračja in obiskovalce spodbudil k bolj odgovornemu vedenju do okolja ter jih opominjal na minljivost naravnih virov, ki so posledica človeških dejanj.

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec je izpostavil, da nas artefakt opozarja na vse toplejše zime, izginjanje smučarskih središč in zimskih olimpijskih destinacij. Opozarja nas, da moramo globalno spremeniti način življenja in tudi pri športnih tekmovanjih ter prireditvah čim manj obremenjevati okolje in puščati čim manjši ogljični odtis.