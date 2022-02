Tanja Skaza je leta 2015 12-urni delavnik v Plastiki Skaza je zamenjala za delo na sebi, želela je odkriti, kaj ji je v življenju zares pomembno. Takrat so prišli tudi pravi učitelji, ki so ji pokazali pot iz teme. Ljubezni ni več iskala le v poslu, začela jo je iskati in odkrivati najprej v sebi, šele nato jo je lahko dala tudi drugim. Ko je ugotovila, kako blagodejno njena osebna preobrazba vpliva nanjo in njene najbližje, se je odločila, da želi to deliti s svojimi sodelavci in nato z drugimi. Predvsem je želela pomagati poslovnim ženskam, managerkam, podjetnicam, ki imajo podobno življenjsko zgodbo – imajo navidezno vse, a so izgubile sebe.

Kakšna je voditeljica prihodnosti, novodobna managerka? Z novimi (spo)znanji je počasi zorela tudi ideja o akademiji za poslovne ženske, kadrovice, skozi katero bi se kalile in rodile sr(e)čne managerke, voditeljice. Akademija Spremembe vredna je namenjena poslovnim ženskam, managerkam, podjetnicam, kadrovicam, ki želijo biti kot ženske uspešne tako na osebnem kot poslovnem področju, so predane ljudem in se, kljub želji, ne postavijo na prvo mesto, čutijo močno potrebo po spremembi v življenju, a ob tem čutijo strah in nelagodje, poslušajo svoj razum, a si želijo bolj slišati tudi svojo intuicijo, se želijo počutiti žive, sr(e)čne in pogumne, a hkrati nežne, ženstvene, z iskricami v očeh.