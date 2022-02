Ukrajinsko skupno poveljstvo za vzhodno fronto, kjer konflikt s proruskimi separatisti traja od leta 2014, je sporočilo, da so uporniki danes do 9. ure prekinitev ognja kršili 20-krat. Predstavniki separatističnih regij Doneck in Lugansk pa ukrajinsko vojsko obtožujejo, da je njihovo območje obstreljevala 27-krat.

Kremelj je danes izrazil zaskrbljenost zaradi naraščanja spopadov na vzhodu Ukrajine. »Kar se dogaja v Donbasu, je zelo zaskrbljujoče in potencialno zelo nevarno,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je medtem danes zagotovil, da ukrajinska vojska krepi svojo obrambo, da pa ne namerava napasti separatistov na vzhodu države, niti začeti operacije za nasilno vrnitev polotoka Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014.

Poslancem je tudi dejal, da je Rusija obkolila Ukrajino z 149.000 vojaki in da se zdi, da jih je še več na poti. Kljub temu se bo Kijev vzdržal vsakršnih dejanj, s katerimi bi dal Rusiji razlog za napad na Ukrajino. »Naše poslanstvo je, da ne naredimo ničesar od tega, v kar nas skušajo izzvati Rusi,« je dejal.

Današnje obstreljevanje pomeni drugi dan stopnjevanja sovražnosti na območju. V četrtkovem obstreljevanju so separatisti zadeli vrtec v vasi Stanica-Luganska pod vladnim nadzorom, ki leži ob razmejitveni črti na vzhodu Ukrajine. V vrtcu je bilo takrat 20 otrok in 18 zaposlenih, ki niso bili poškodovani, vendar je incident okrepil bojazni, da Rusija stopnjuje konflikt, medtem ko išče izgovor za napad na Ukrajino. To so ocenili tako pri Natu, kot v Washingtonu.

Opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so v četrtek poročali o pomembnem porastu obstreljevanja. Poročali so o 189 kršitvah prekinitve ognja v regiji Doneck, potem ko so jih v sredo zabeležili 24. V regiji Lugansk pa so v četrtek poročali o 402 kršitvah, potem ko jih je bilo v sredo 129.

Obe strani se medsebojno obtožujeta za stopnjevanje napadov v okviru konflikta, ki je od začetka leta 2014 na vzhodu Ukrajine zahteval več kot 14.000 življenj. Mirovni sporazum iz Minska leta 2015 je omogočil vzpostavitev prekinitev ognja in pomembno zmanjšanje spopadov, vendar pa se na frontni črti nadaljujejo občasni spopadi.