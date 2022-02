Prava drama se je danes zgodaj zjutraj odvijala na trajektu Euroferry Olympia v Jonskem morju, ki je plul med Grčijo in Italijo. Bila je še trda tema, ko je iz zvočnikov zadonel prvi klic na pomoč, »may day«, in prestrašil od spanca zmedene potnike. 183 metrov dolg trajekt je zajel ogromen požar, v nebo so se dvigali ognjeni zublji in vrtinci črnega dima. »Zbudili so nas nekaj pred pol peto uro zjutraj, v roku ene ure smo trajekt že zapustili. Rešila nas je posadka, ki se je odzvala hitro in profesionalno,« je za grško televizijo Skai ekipo pohvalil eden od 239 potnikov. Po zadnjih informacijah sta bili dve osebi ujeti v garaži ladje, trenutno dva helikopterja čakata, da tudi njiju spravijo na varno. 237 potnikov in 51-člansko posadko pa so na bližnji otok Krf že zjutraj odpeljali z več plovili obalne straže, na pomoč pri reševanju so priskočili tudi policija in ladje v bližini. Poročil o morebitnih smrtnih žrtvah in huje poškodovanih ni, so pa v bolnišnico odpeljali osebo, ki je težko dihala. Vzrok požara še ni znan, nekateri grški portali pa na osnovi pričevanj potnikov poročajo, da je ogenj izbruhnil v garaži, najverjetneje v enem od tovornjakov.

Prava nočna mora

Šele ko so prišli na kopno, so se potniki zavedeli dejanske nevarnosti, v katero so se zbudili in za grški časnik Proto Thema opisali neprijetno izkušnjo. »Bila je prava nočna mora. Ljudje so brezglavo tekali po palubi, a se je na koncu vse srečno končalo,« je povedal eden od potnikov. V prvih minutah po izbruhu požara je na ladji vladal kaos, nato pa so potniki dobili natančna navodila posadke. »Če se ta ne bi nemudoma organizirala in pravilno odzvala, ne vem, kaj bi bilo z nami. Morda bi nas ogenj dosegel,« je razmišljal drugi. Ko so trajekt že spraznili, so plameni zajeli zunanjo palubo. »Takrat smo slišali nekaj glasnih pokov, najverjetneje so v garaži eksplodirala vozila,« je še dodal.

Trajekt Euroferry Olympia, ki pluje pod italijansko zastavo, je iz Igumenice, največjega pristanišča v zahodni Grčiji, izplul proti italijanskemu pristanišču Brindisi, oddaljenemu približno devet ur plovbe. »Vzrok požara bo pokazala preiskava, zdi pa se, da je izbruhnil v skladišču,« je za Reuters pojasnil Paul Kyprianou, predstavnik podjetja Grimaldi Lines, ki je lastnik trajekta. »Škoda je ogromna. Posadka se je sicer na vso moč trudila pogasiti ogenj, a ji ni uspelo,« je dodal. V zadnjih letih sta se na območju pripetili dve podobni nesreči – leta 2019 so s trajekta, ki je bil na poti iz Igumenice v Benetke, zaradi požara evakuirali 500 potnikov, pet let prej pa je v ognju umrlo deset od 466 potnikov, ki so bili na trajektu iz Grčije na poti v Italijo.