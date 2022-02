Ohranjanje kakovostnih značilnosti in transformacija motečih dejavnikov imata pomembno vlogo, kar je bilo vodilo pri prenovi tudi te tržaške hiše. Tukaj smo prepoznali ogromen potencial krasnega vrta z vinogradom, ki smo ga z vmesnim zunanjim bivalnim prostorom povezali s hišo. Poigrali smo se s tradicionalnim kraškim elementom kamnitega zidu, ki nas v tem primeru ščiti pred močno burjo in moderno leseno konstrukcijo strehe. Dovoljena je bila tudi manjša prizidava k hiši, zato smo se odločili, da stari tipski hiši s kamnitim prizidkom dodamo še nekaj kraškega značaja.

Komunikacija z naročnikom

Proces projektiranja temelji na razumevanju in tesnem odnosu s stranko. Zato pri nas komunikacija z naročnikom v idejni fazi večinoma temelji na realističnem 3D modelu, po katerem se lahko v živo sprehajamo. Ugotovili smo, da nam je takšno orodje v velikansko pomoč. 3D model jasno prikaže uporabljene materiale in prostorske učinke. Naročniku omogočimo, da se vživi v prostor – tako lažje in učinkovito naredimo korekcije in se nato izbranega koncepta držimo do končne izvedbe.