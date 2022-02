Ponoči se bo povsod pooblačilo, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo pričelo rahlo deževati. V višjih legah in po nižinah vzhodne Slovenije bo pihal okrepljen jugozahodnik, ki bo zjutraj oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo na Gorenjskem in Koroškem od 0 do 5, drugod od 6 do 10 stopinj Celzija.

V soboto bo oblačno, padavine se bodo popoldne okrepile in razširile na vso Slovenijo. Meja sneženja bo sprva na okoli 1400 metri, popoldne se bo pričela spuščati. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zvečer šibka burja. Popoldanske temperature bodo od 5 do 13 stopinj Celzija.

Opozorilo: V noči na soboto bo v višjih legah in po nižinah predvsem vzhodne Slovenije pihal okrepljen jugozahodni veter. Najvišje hitrosti bodo nad 70 km/h.

Obeti: V nedeljo zjutraj bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo delno zjasnilo. Šibka burja na Primorskem bo ponehala, na severovzhodu bo zapihal jugozahodni veter. V ponedeljek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, po nižinah bo deževalo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami in Balkanom slabi. Hladna fronta je dosegla zahodno Evropo, pred njo priteka danes nad naše kraje še razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak.

Biovreme: V petek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, le vremensko najbolj občutljivi bodo lahko imeli manjše vremensko pogojene težave. V soboto bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. Priporočamo večjo previdnost.