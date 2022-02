Policija je v četrtek aretirala Tamaro Lich in Chrisa Barberja, ki sta med voditelji protesta, zaradi katerega je premier Justin Trudeau uveljavil zakon o izrednih pooblastilih. Ta poleg aretacij protestnikov omogoča tudi zaplembe njihovih vozil in druge ukrepe.

Protest se je začel na zahodu Kanade in se v tako imenovanem konvoju svobode premaknil do prestolnice, protestniki pa so zavzeli tudi mejne prehode z ZDA, s katerih so jih odstranili pred dnevi. Gre za manjšino voznikov, ki se ni cepila proti covidu-19, zaradi česar morajo ob prehodu državne meje v karanteno.

V zadnjih tednih so se zahteve protestnikov okrepile v smeri ukinitve vseh ukrepov proti pandemiji in odstopa Trudeaujeve vlade. Ukrepi bodo glede na navedbe oblasti odpravljeni z umirjanjem pandemije, Trudeau pa ne razmišlja o odstopu.

Vršilec dolžnosti šefa policije Ottawe Steve Bell je sporočil, da imajo pripravljen dodelan načrt za končanje blokade prestolnice, ki se je začel z delitvijo letakov protestnikom s pozivom k umiku in navajanjem posledic, če tega ne storijo.

Protestnike so v četrtek obkolili, sedaj pa še čakajo na odhod tistih, ki se nočejo soočiti s posledicami nadaljevanja blokade.