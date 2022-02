Mavericks so tako prišli do 35. zmage, ob 24 porazih pa jih to še naprej uvršča na peto mesto zahodne konference. Pred njimi so naslednji tekmeci Utah Jazz (36-22), za njimi pa Denver Nuggets (33-25).

Za šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah je bil najbolj zaslužen prav Dončić. Blestel je od samega začetka, že v prvi četrtini dosegel 19 točk, do polčasa, ki ga je Dallas dobil z 71:58, pa je zbral 25 točk.

V tretji četrtini jih je dodal še 20, nato pa v zadnji zgrešil sedem od devetih metov iz igre ter se ustavil pri 49 točkah. Trinajst sekund pred koncem je zgrešil tudi oba prosta meta, s katerima bi lahko izenačil osebni rekord 51 točk. Tega je dosegel pred enim tednom ob zmagi proti Los Angeles Clippers.

Je pa izenačil rekord Marka Aguirreja, ki je v vsej zgodovini Mavericks štirikrat presegel mejo 45 točk. Dirk Nowitzki je v karieri v rednem delu lige NBA trikrat zbral več kot 45 točk in hkrati drži rekord po številu doseženih točk s 53.

Dončić je ob 49 točkah v statistiko vpisal tudi 15 skokov in osem podaj. Iz igre je v 38 minutah na parketu zadel 17 od 35 metov, od tega sedem trojk iz 14 poskusov, s črte prostih metov pa je zadel osem od 12 metov.

Dallas bo naslednjo tekmo odigral po tekmi vseh zvezd All Star (v noči na 21. februar), ko bo 26. februarja gostoval pri Utahu.