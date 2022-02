O tem, kakšen je bil odnos igralcev Olimpije do igre in kluba na derbiju Ljubljanske kotline z Domžalami, vse pove pogled na njihove drese, ki so po koncu tekme zaradi neborbenosti ostali snežno beli. Le Matko in Nukić sta pokazala nekaj več želje. Trener Dino Skender se je uštel, ko je v primerjavi z derbijema začel s petimi novinci (Mudražija, Aldair, Krefl, Van Bruggen, Matko) in eksperimentom z Ratnikom na položaju levega bočnega branilca, medtem ko je nizozemski novinec Van Bruggen po komaj dveh dneh v Ljubljani zaigral kar v štoperskem paru s Crnomarkovićem.

Domžale so z agresivno igro Olimpijo takoj spravile v podrejeni položaj ter dosegle gola preko Piška in Markuša, ki je kaznoval veliko napako vratarja Banića, za katero se je ta opravičil soigralcem. »Vstop v tekmo je bilo zelo dober, agresivnost je bila prava, vodilni gol nam je dvignil samozavest in imeli smo popolno kontrolo tekme. Za takšen pristop smo bili nagrajeni. Najbolj sem vesel, da smo Olimpijo držali daleč od našega gola, v takšnem ritmu igrali 90 minut in nismo popuščali. Energija je bila prava, podoba pa takšna, kot si jo želim,« je bil zadovoljen trener Domžal Dejan Djuranović, ki se je dobro znašel z izbiro zasedbe, saj sta zaradi poškodb manjkala oba klasična napadalca.

Ko je Olimpija morala napadati, je bila kljub štirim menjavam ob polčasu brez ideje, kako kombinirati in s pritiskom ogroziti gol tekmeca. Bojevita domžalska zvezna vrsta Pišek-Husmani-Markuš je zasenčila počasno in brezidejno ljubljansko. Z napakami in nonšalantnim odnosom je izstopal Skenderjev slavonski rojak iz Osijeka Pilj, ki je za dva razreda slabši od Tomića, ki sta se ga Rudonja in Skender zaradi starih zamer rešila tako, da sta ga poslala na posojo v Celje. Brezzoba Olimpija si je priigrala le eno priložnost in dosegla gol, ki pa je bil razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Očitno je tujska legija v Olimpiji podcenila, kaj pomeni lokalni derbi, in se preveč zanašala le na uvrstitev Domžal na šesto mesto na lestvici.

»Zasedbo sem spremenil zaradi psihične in fizične utrujenosti. Nismo delovali dobro. Nekateri novi igralci se niso dobro znašli pod pritiskom tekmeca. Domžale so nam dobro zaprle sredino, tudi z napadi po globini nismo bili uspešni. Domžale, ki so se dobro znašle v težkih razmerah za igro, so zasluženo zmagale. S tretjo tekmo v osmih dneh smo v drugačnem položaju kot tekmeci. V nedeljo na gostovanju v Sežani se bomo skušali vrniti na zmagovito pot,« je povedal trener Olimpije Dino Skender.

Vrstni red: Koper 41, Maribor 38, Olimpija 37, Bravo 31, Mura 30, Domžale 27, Celje in Radomlje po 22, Tabor 20, Aluminij 19.