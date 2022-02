Liverpool in Inter sta na stadionu San Siro v Milanu odigrala zanimivo tekmo z veliko teka in priložnostmi. Inter je narekoval ritem, stresel prečko, dosegel gol iz nedovoljenega položaja (Džeko) in zapravil še nekaj priložnosti. Liverpool je zmagal na račun kakovosti igralskega kadra, saj je gola dosegel v drugem polčasu, ko je imel Inter premoč. Jürgen Klopp je z menjavami dvignil kakovost igre in v zadnje četrt ure dosegel gola in veliko prednost za povratno tekmo.

Težava domačega trenerja Simeoneja Inzaghija je prekratka klop, zato menjave ne prinesejo dodane vrednosti. Doživel je podoben poraz kot na derbiju italijanskega prvenstva z Milanom. »Upam, da bomo na vsaki tekmi igrali tako, kot smo proti Liverpoolu. Namesto da bi bili v delu naše najboljše igre nagrajeni z golom, je Liverpool zadel iz polpriložnosti. Zaslužili smo si več. Fantastična predstava je kažipot za prihodnost. Liverpool je bil najtežji tekmec v letošnji sezoni,« je povedal trener Interja Simeone Inzaghi.

Vsi v taboru Liverpoola so soglasno hvalili dobro predstavo Interja, saj je njegovo popolno obrambo na čelu z vratarjem Samirjem Handanovićem z lepim golom zlomil šele rezervist Firmino. »Ključ zmage je bil v naših menjavah. Inter je igral dobro, v nekaterih trenutkih smo trpeli, a smo ostali zbrani vseh 90 minut. Nismo bili najboljši, a smo zmagali. Dobrega začetka tekme nismo nadgradili z golom. V nadaljevanju se nismo dobro branili, Inter je imel priložnosti, vendar ni zadel,« je ocenil Jürgen Klopp.

Bayern je bil po porazu v nemški ligi proti Bochumu na pragu novega neuspeha. Serijski avstrijski prvak Salzburg se ni obremenjeval, da mu je v goste prišel šestkratni evropski prvak iz le 140 kilometrov oddaljenega Münchna. Bayern je imel jalovo premoč s posestjo žoge, medtem ko so Salzburžani najprej povsem onemogočili napadalca Lewandowskega in nato pogumno jurišali proti golu Ulreicha, ki je branil namesto poškodovanega Neuerja. Salzburg je bil nagrajen z vodilnim golom Adamuja, nato pa je odbijal vse nalete nervoznih Bavarcev do 90. minute, ko je izenačil Coman.

»Igrali smo odlično, pokazali smo vse, česar smo sposobni. Prvi polčas je bil po naših željah in načrtih. V drugem nismo najbolje odigrali prehodov v napad in zgodaj izgubili veliko žog,« je ocenil 33-letni Nemec na klopi Salzburga Matthias Jaissle. Bayern je v ligi prvakov na gostovanjih neporažen že 21 tekem, zadnji ga je ugnal PSG 27. septembra 2017. »V prvem polčasu smo naredili preveč napak. Čeprav pritisk ni bil močan, smo izgubili preveč žog. V nadaljevanju smo bili boljši, več smo tvegali in zasluženo iztržili remi,« je dejal trener Bayerna Julian Nagelsmann.