Oba sta se na novo sezono pripravljala na Sardiniji, kjer sta imela odlične pogoje za treninge predvsem na peščeni (mivkasti) podlagi. Tim Gajser – od konca prejšnje pa do začetka nove sezone je imel prosto le dva tedna – je v Italiji nastopil na dveh dirkah tamkajšnjega prvenstva in na obeh zmagal, pred začetkom letošnje sezona (lanska se je končala 10. novembra) pa napoveduje: »Trening na mivki, ki je telesno najzahtevnejši, je zelo dober za občutek mehkobe tudi za trdo podlago, obratno pa ne velja. Lanska poškodba ključnice je na srečo dokončno sanirana. Časa za počitek in regeneracijo pa tudi za treninge je bilo zaradi poznega konca lanske sezone in zgodnjega začetka letošnje precej manj. Upam, da bom zdrav, da bom ostal v 'enem kosu', da bom delal manj napak in bil konstantnejši kot lani ter da bom še naprej užival na motorju in dirkah.«

Poleg treningov na Sardiniji – na svoji domači progi Tiga243 Land v Lembergu od novembra ni treniral – je Gajser veliko časa namenil tudi testiranju novega Hondinega motorja. »Na zunaj je povsem enak, je pa veliko sprememb na šasiji in pri nastavitvah amortizerjev. A ugotovil in videl sem, kaj moram izboljšati tudi pri sebi. Moja najslabša točka so starti, zato smo med pripravami veliko časa in pozornosti namenili tudi tej prvini, Honda pa razvija tudi tehnologijo, ki bi mi pri tem pomagala,« pojasnjuje 25-letni šampion iz Pečk pri Makolah. Po dveh zaporednih naslovih svetovnega prvaka v MXGP v letih 2019 in 2020, ko je obakrat slavil z veliko prednostjo, se je moral lani zadovoljiti s tretjim mestom. »Raje imam, da je boj za naslov prvaka bolj izenačen. Zato si želim več takšnih sezon, kot je bila lanska, čeprav se ni končala po mojih željah in pričakovanjih.«

Konkurenca vedno hujša Skupno štirikratnemu svetovnemu prvaku (trikrat v MXGP, enkrat v MX2) se zdi uvod v novo sezono pomemben, ne pa tudi odločilen. »Ker gre za individualni šport, ne pride v poštev ekipna taktika. Pri Hondi ne taktiziramo, kar so ob koncu lanske sezone počeli v KTM. Jasno je, da si želim dobrega začetka sezone, a po drugi strani morda ni najbolje biti že takoj stoodstoten, kajti sezona je dolga in naporna. Bolje je priti v vrhunsko formo na četrti, peti dirki in jo potem skušati zadržati do konca sezone. A dober uvod je lahko tudi odlična motivacija za naprej,« opozarja Gajser. Priznava, da je kandidatov za naslov svetovnega prvaka spet zelo veliko in da je konkurenca iz leta v leto hujša, a meni: »Vsako leto si seveda želim, da bi postal svetovni prvak. To si pravzaprav želi vsak, a jaz še posebej, saj že vem, kakšni so občutki ob tem. Ker sem bil lani spet zelo blizu, je želja še toliko večja. Upam, da mi bo letos uspelo.« Navdušen je tudi zaradi dejstva, da se po koronskih časih vrača stari sistem s sobotnimi kvalifikacijami in nedeljsko dirko: »Bil sem eden redkih, ki so si želeli vrnitve starega sistema. Dirke bodo spet takšne, kot smo jih bili vajeni. Super, da smo celoten konec tedna na enem prizorišču in da so kvalifikacije že dan prej. Dobro je tudi to, da se proge spreminjajo, veselim pa se tudi potovanj na druge celine, kar sem pogrešal.«