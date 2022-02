Gašper Berlot, serviser v skakalni reprezentanci Slovenije: Pravila so jasna, tako pač ne gre!

V slovenski reprezentanci smučarjev skakalcev Gašper Berlot opravlja delo trenerja, hkrati pa je serviser in skrbi za opremo športnikov. Na ZOI v Pekingu je oprema že odigrala pomembno vlogo na tekmi mešanih ekip. Celo odločilno za Norvežane, Japonce, Avstrijce in Nemce, ki so bili kaznovani in so zato ostali zunaj boja za kolajne. Kot nekdanji olimpijec v nordijski kombinaciji Berlot pozna potrebe tekmovalcev, zdaj pa je te izkušnje nadgradil z zornega kota serviserja. »Diskvalifikacije so zmeraj mogoče. A v naši ekipi pred vsako tekmo preverjamo drese in druge najpomembnejše stvari. Kdaj kaj tudi spregledamo, dresi se denimo na telesu lahko raztegnejo. Pomembno je ne nazadnje tudi to, kaj je za kontrolorja sporno. Včasih je za diskvalifikacijo dovolj že centimeter nad predpisom, včasih tako malenkost spregledajo,« je Berlot dejal o strogih kontrolah v Zhangjiakouu.