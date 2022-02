»Če si res želi miru, lahko ruska vlada danes brez zadržkov, pogojev in izmikanj naznani, da Rusija ne bo napadla Ukrajine,« je dejal Blinken in zagotovil, da v VS ZN ni zato, da bi začel vojno, ampak, da jo prepreči. Dodal je, da je ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu predlagal, da se prihodnji teden srečata v Evropi.

ZDA ne verjamejo ruskim trditvam o umiku enot z meje z Ukrajino, ampak trdijo, da se je število ruskih vojakov na meji celo povečalo. »Rusija lahko danes naznani, da ne bo napadla Ukrajine in to potrdi z vrnitvijo vojske, tankov, letal v vojašnice in hangarje ter s tem, da pošlje diplomate za pogajalsko mizo,« je dejal Blinken.

»Naše informacije jasno kažejo, da se ruske sile na meji z Ukrajino, vključno s kopenskimi enotami in letali, pripravljajo na napad na Ukrajino v naslednjih dneh,« je še dejal ameriški državni sekretar. Dodal je, da nameravajo Rusi napasti z raketami in bombami, kibernetskimi napadi in potem vpadom tankov in vojakov proti ključnim tarčam, vključno s prestolnico Kijev.

Zasedanje VS ZN, ki mu ta mesec predseduje Rusija, se je potem nadaljevalo z izjavami veleposlanikov drugih držav. Generalna podsekretarka ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo je v uvodu odprtega zasedanja vse strani pozvala k zadržanosti. Omenila je poročila o obstreljevanju s topništvom na vzhodu Ukrajine in dejala, da če se bo to izkazalo za resnično, je to kršitev sporazuma iz Minska.

Položaj na meji med Ukrajino in Rusijo je opredelila kot izjemno nevarnega in zatrdila, da je potrebno vprašanja rešiti po diplomatski poti. »Enostavno ne moremo sprejeti niti možnosti novega konflikta v Ukrajini. Alternative diplomaciji ni,« je dejala.

Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Veršinin je obtožbe o pripravah na napad na Ukrajino označil kot povsem neutemeljene in Ukrajino obtožil nenehnega kršenja sporazuma iz Minsk, ki je leta 2015 uvedel prekinitev spopadov na vzhodu Ukrajine.

»Ukrajina trmasto zavrača implementacijo določil sporazuma iz Minska in izvaja nenehne napade v regiji Donbas, ki zahtevajo na tisoče žrtev. Poskusi valjenja krivde na Rusijo so jalovi in brezpredmetni in namenjeni odvračanju pozornosti od Ukrajine,« je dejal Veršinin. Kot navadne špekulacije je zavrnil tudi ameriška obveščevalna poročila, da želi Rusija ustvariti pretvezo za napad na Ukrajino. »Mislim, da smo imeli dovolj špekulacij okrog tega,« je dejal.

Po njegovih besedah je edini cilj Zahoda, da organizira vojno. »V nasprotnem primeru bi marionetna vlada v Kijevu že zdavnaj uresničila sporazum iz Minska. Ker se to ni zgodilo, lahko ugotovimo, da želi Zahod vojno z Rusijo,« je sklenil Rus.

Nastopi drugih predstavnikov držav članic so minili predvidljivo. Vsi so zavračali možnost vojne v Ukrajini in zagovarjali diplomacijo. Kitajski predstavnik je igral malce bolj na ruske strune s poudarjanjem, da se zveza Nato ne bi smela več širiti, predstavniki večine drugih držav pa so igrali po ameriških melodijah in pozivali Rusijo, naj poskrbi za zmanjšanje napetosti ter izbere diplomatsko pot.

»Poudarjam poziv za mirno rešitev položaja in trajna diplomatska prizadevanja, da se skrbi vseh strani rešijo na prijateljski način skozi konstruktivni dialog,« je izjavil predstavnik Indije.

Zasedanje VS ZN, na katerem je nastopil tudi predstavnik Ukrajine in je za kršitev sporazuma iz Minska obtožil Rusijo in proruske separatiste na vzhodu države, se je končalo brez sklepne izjave ali ukrepa.