Švica je s peto alpsko smučarsko zlato kolajno na olimpijskih igrah v Pekingu postala najuspešnejša država v olimpijski zgodovini, saj doslej nobena država na enih igrah ni osvojila več kot štiri zlata odličja. Po Lari Gut - Behrami, Corinne Suter, Beatu Feuzu in Marcu Odermattu je včeraj olimpijska prvakinja v alpski kombinaciji postala Michelle Gisin. Švicarka je prepričljivo ubranila zlato olimpijsko kolajno z zadnjih iger v Pjongčangu, za dvojno švicarsko zmago pa je poskrbela Wendy Holdener, ki je osvojila že svojo peto kolajno na največjem tekmovanju. Bronasto kolajno, po veleslalomskem srebru drugo na igrah, je osvojila Italijanka Federica Brignone.

»Smukaški nastop se mi je ponesrečil, dvanajsto mesto pa je bilo slabše od pesimističnih pričakovanj. Vedela sem, da me lahko do ubranitve naslova popelje le sanjski slalom. In ta mi je uspel do potankosti. V težkih vidljivostnih razmerah sem smučala s pospeškom in sem izjemno ponosna na dosežek,« je povedala Michelle Gisin. Družina Gisin je na tretjih olimpijskih igrah zapored osvojila zlato olimpijsko kolajno, saj je bila pred osmimi leti v Sočiju skupaj s Tino Maze olimpijska smukaška prvakinja Dominique Gisin.

Mikaela Shiffrin največje razočaranje olimpijskih iger Bolj kot v najboljše na zadnji posamični disciplini v alpskem smučanju na igrah (jutri bo še ekipna tekma) so bile oči javnosti uprte v Mikaelo Shiffrin. Američanka je namreč želela rešiti katastrofalne igre z zlato kolajno. S petim mestom na kombinacijskem smuku si je Mikaela Shiffrin priborila odlično izhodišče za napad, saj je imela prednost pred vrhunskima slalomistkama iz Švice. Toda zmagovalka 73 tekem svetovnega pokala ter večkratna olimpijska in svetovna prvakinja je doživela novo klofuto. Odstopila je namreč na tretji preizkušnji, ob tem da včeraj tako kot v slalomu in veleslalomu ni prismučala niti do prvega vmesnega časa. Svetovni mediji so si enotni, da Mikaela Shiffrin, ki je nastopila v vseh petih disciplinah, ni zgolj največja poraženka v alpskem smučanju, temveč celih iger na Kitajskem. Izkupiček Mikaele Shiffrin je presenetil največje pesimiste, saj je preteklost 26-letne alpske smučarke kazala, da se odlično sooča z bremenom velikih tekmovanj.

Slovenci lahko zadovoljni Slovenske nastope je včeraj sklenila Maruša Ferk Saioni. Gorenjka je s šestim mestom najboljši nastop na igrah pokazala na kombinacijskem smuku. Na slalomu, ki ga nekaj let sploh ne trenira več, je nazadovala na deveto mesto. Izkupiček slovenske reprezentance v Pekingu je s srebrno veleslalomsko kolajno Žana Kranjca ter štirimi uvrstitvami med najboljšo deseterico – peto mesto na slalomu Andreje Slokar, sedmo Mete Hrovat na veleslalomu, devetem Maruše Ferk Saioni na alpski kombinaciji in desetem Boštjana Klineta na smuku – eden najboljših v olimpijski zgodovini. Razočarala je le dvakratna svetovna smukaška prvakinja Ilka Štuhec, ki pred igrami edina v slovenski reprezentanci ni sodelovala v spletnih pričakovanjih alpskega dela Smučarske zveze Slovenije. A to je že druga tema. Igre v Pekingu so s stališča osvajanja kolajn skupaj s Sarajevom 1984 in srebrno kolajno Jureta Franka ter Calgaryjem 1988 in drugim mestom Mateje Svet na slalomu četrte najuspešnejše v slovenski alpski smučarski zgodovini. Boljši izkupiček je imela Slovenija po zaslugi Tine Maze v Sočiju leta 2014 (dve zlati kolajni) in Vancouvru (dve srebrni odličji) ter leta 1994 v Lillehammerju, kjer so bronaste kolajne osvojili Alenka Dovžan, Katja Koren in Jure Košir. Z osvojeno kolajno v Pekingu je slovensko alpsko smučanje upravičilo finančne vložke v panogo, ki so v zadnjih letih vsako sezono višji in znašajo okoli 3,5 milijona evrov.

Nihče s tremi kolajnami Kako izenačena je konkurenca v alpskem smučanju, kaže podatek, da noben alpski smučar ali smučarka ni osvojil treh kolajn na posamičnih končnih odločitvah. V ženski konkurenci so štiri smučarke osvojile po dve kolajni. Ob Federici Brignone so preostale tri Švicarke, in sicer Lara Gut - Behrami (zlata na superveleslalomu in bronasta na veleslalomu), Michelle Gisin (zlata na alpski kombinaciji in bronasta na superveleslalomu) in Wendy Holdener (srebrna na alpski kombinaciji in bronasta na slalomu). V moški konkurenci sta po dve odličji osvojila le Avstrijec Matthias Mayer (prvak na superveleslalomu in tretji na smuku) in Norvežan Aleksander Aamodt Kilde (drugi na alpski kombinaciji in tretji na superveleslalomu). Na jutrišnji ekipni tekmi lahko kakšen alpski smučar osvoji tretjo olimpijsko kolajno. Po optimističnem scenariju pa lahko tudi Žan Kranjec drugo. Slovenska alpska smučarska reprezentanca se namreč na ekipno tekmo vso sezono pripravlja z velikim spoštovanjem, optimizem pa dviga tudi zmaga Andreje Slokar na edini tekmi svetovnega pokala v tej sezoni v Lechu. Slovenska olimpijska reprezentanca bo imela hkrati zadnjo priložnost, da v Pekingu osvoji osmo kolajno ter se po številu izenači z doslej najuspešnejšimi igrami slovenskega športa v Sočiju.