Obisk konservativnega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara v Moskvi je bil načrtovan že novembra lani, zato nima nobene povezave s krizo med Rusijo in Zahodom. Kljub temu v Braziliji razglašajo nekateri predstavniki skrajne brazilske desnice, med njimi nekdanja ministra Luciano Hang in Ricardo Salles, da je Bolsonaro preprečil svetovno vojno in si zato zasluži Nobelovo nagrado za mir, kar je seveda nesmisel in popolna izmišljotina.

ZDA proti srečanju s Putinom Ameriška administracija je dejansko pritiskala na Bolsonara, naj odpove obisk v Rusiji, kot je priznal brazilski podpredsednik Hamilton Mourao. Predstavniki Bele hiše so zatrdili, da zdaj ni pravi čas za srečanje med Bolsonarom in Putinom. Konec januarja je ameriški državni sekretar Antony Blinken v telefonskem pogovoru z brazilskim zunanjim ministrom Carlosom Françom izrazil zaskrbljenost nad možnim simbolnim sporočilom, ki bi ga utegnil imeti obisk brazilskega predsednika v Moskvi. Po drugi strani je bilateralno srečanje Bolsonara s Putinom slučajno potekalo prav na apokaliptični dan D, ko naj bi po napovedi Washingtona Rusija začela vojaški napad na Ukrajino. Poleg številnih izrazov simpatije do Rusije je Bolsonaro izjavil tudi: »Smo solidarni z Rusijo.« Ni pa pojasnil, v čem solidarizira z njo. V skupni izjavi po koncu pogovora sta predsednika strinjala, ne da bi omenila Ukrajino, »da je treba konflikte reševati z mirnimi in diplomatskimi sredstvi na podlagi mednarodnega prava, vključno z ustanovno listino ZN«. To je vse, kar se lahko povezuje z ukrajinskim konfliktom. Brazilija ima z Ukrajino dobre odnose in pomembno trgovinsko menjavo. Na sestanku sta brazilski in ruski predsednik po mnenju analitikov obravnavala tri pomembna vprašanja: izvoz kmetijskih proizvodov v Rusijo, zlasti mesa, uvoz ruskih gnojil za brazilsko kmetijstvo, sodelovanje na področju vojaške tehnologije in gradnjo manjših nuklearnih elektrarn. Putin je na tiskovni konferenci povedal, da so bili pogovori z brazilskim predsednikom »konkretni in konstruktivni« in poglabljajo medsebojno sodelovanje. Poudaril je, da je Brazilija glavna trgovinska partnerica za Rusijo v Latinski Ameriki in Karibih.

Za Bolsonara Orban pomembnejši Po ocenah analitikov pa je skrajno desni Bolsonaro zainteresiran predvsem za poglobitev političnih odnosov z ruskim poglavarjem in drugimi skrajno konservativnimi evropskimi voditelji, med njimi z Viktorjem Orbanom. Namenil se je obiskati tudi Poljsko, vendar je vlada v Varšavi izrazila mnenje, da čas za to ni primeren. Njegova kratka evropska turneja, ki jo je včeraj nadaljeval na Madžarskem, ima predvsem simbolni pomen v okviru predvolilne tekme, ki poteka v Braziliji in v kateri je njegov najverjetnejši nasprotnik Luis Inacio Lula da Silva, ki so ga v Franciji in Španiji pred nekaj tedni sprejeli z vsemi časti. Bolsonaro zdaj hoče dokazati, da ima tudi sam podporo na mednarodnem prizorišču in ni izoliran, čeprav je zgubil svoja glavna ideološka somišljenika, Benjamina Netanjahuja in Donalda Trumpa. Z ideološkega vidika je včerajšnje srečanje z Viktorjem Orbanom zanj pomembnejše kot s Putinom, ker je madžarski avtokrat najvidnejši predstavnik evropske protikomunistične, klerikalne in nacionalistične skrajne desnice, s katero se identificira brazilski predsednik.