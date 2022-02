Robert Golob zavrnil Igorja Zorčiča

Robert Golob je zavrnil možnost, da bi na volitvah nastopil skupaj s strankama Igorja Zorčiča in Ljuba Jasniča, lahko pa se prijavijo kot kandidati, če se podvržejo kadrovskemu situ. Gibanje Svoboda ima namreč do 21. februarja odprt poziv vsem, ki želijo kandidirati. Stranke LIDE, DeSUS in Dobra država naj bi zato oblikovale svojo listo kandidatov.