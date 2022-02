No, danes pa vam bomo razložili še, kako silno junaško se je naš predsednik vlade sposoben boriti s hudobnim virusom. 9. februarja je bil Janša pozitiven. Točno na dan, ko se potem pač ni mogel (čeprav bi se silno rad) udeležiti sodne obravnave zaradi žaljenja novinark, kjer bo lahko zadeva kmalu zastarala…

No, potem pa je sledil njegov neustrašni boj z virusom in natanko sedem dni po pozitivnem testu, ko z negativnim že lahko prekineš izolacijo, se je zgodilo prav to. Neverjetno prikladno prav na dan, ko je imel dogovorjeno kosilo v Parizu s predsednikom Macronom. Ki se ga je seveda lahko udeležil, ker je prej junaško premagal virus.

In tako je Janša premagal ne samo virus, pač pa tudi vse mogoče statistične in matematične zakone (ne)verjetnosti. Čestitamo!