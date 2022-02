V bistvu je preprosto, če si le upaš biti to, kar si. Z ženo sva v življenju šla skozi vse mogoče preizkušnje, ki so enega ojačale, drugega zmehčale. Nikoli nisva verjela v naključja, nikogar nisva posnemala, nihče nama ni nič podaril, nikomur nisva nič vzela. Ko sva se naučila soočati vsak s sabo, predvsem pa drug z drugim (kajti delo s partnerjem zna biti tudi zelo naporno), so najine predstave o življenjskem uspehu dobile popolnoma novo dimenzijo. Najina osebna izkušnja je pravzaprav bistvo našega podjetja in v tej smeri spodbujava tudi naše sodelavce. Ker na delovnem mestu preživimo skoraj več časa kot s svojimi domačimi, je še kako pomembno, da se vsi počutimo dobro.

V Lunosu znamo trdo delati, a znamo se tudi dobro zabavati. In ko pridejo uspehi, so za to nagrajeni vsi v podjetju. Lunos Slovenija je vsako leto peljal svoje zaposlene na nagradni izlet, obiskali smo že Tenerife, Lanzarote in Fuertaventuro. V času covida to ni bilo mogoče, zato smo Kanarske otoke pripeljali k nam, v tem duhu smo namreč prenovili okolico podjetja in v ta namen smo celo uvozili špansko pivo. Redno se udeležujemo tudi trekingov v naravi, skrbimo za zdravje in dobro počutje ter na koncu leta razdelimo dobiček, saj smo ga vsi ustvarili.

Ko izbiramo nove sodelavce, gledamo na človeka kot celoto, ne le, kaj je po izobrazbi, pomembne so njegove izkušnje in zanimanja, predvsem pa njegova osebnost. Seveda se tega ne da zmeraj oceniti, a bleferji so pri nas hitro razkrinkani. Zaradi posebne kulture podjetja, ki prežema slehernega zaposlenega, se mora vsak, ki na novo pride k nam, najprej uskladiti s to energijo, da lahko postane pravi član naše skupine. Ker ne glede na to, da je vsak zaposleni samostojen pri svojem delu, po drugi strani zelo sodeluje z drugimi zaposlenimi.

Covid je ena takšna preizkušnja v življenju, ki je lepo pokazala, kdo je kdo. Nam je koristila, nas še bolj povezala in ojačala ter nas še bolj utrdila v prepričanju, da je pot, po kateri stopamo, prava.

V prihodnost zremo zelo optimistično. V dobrih desetih letih delovanja smo najprej ustvarili in nato na trgu pozicionirali novo branžo – prezračevanje doma. Imamo že več kot 30.000 zadovoljnih uporabnikov našega sistema in pozitivne reference nam generirajo vedno več povpraševanja. Ocenjujemo, da smo do tega trenutka izvedli približno četrtino potrebnih investicij v slovenske domove, čaka pa nas še celoten segment javnih in poslovnih objektov, saj se iz leta v leto bolj krepi zavedanje o potrebnosti čistega zraka. Dela nam še dolgo ne bo zmanjkalo.

V letu 2022 načrtujemo 10 milijonov evrov prometa in 2,5 milijona evrov dobička, kar je približno 15-odstotna rast prometa v primerjavi z lanskim letom.

V letu 2022 bomo dodatno zaposlili dva nova sodelavca, in sicer na področju podpore strankam in tehnične podpore projektom.

Razmišljamo tudi o novih prostorskih kapacitetah za potrebe lastne proizvodnje prezračevalnih elementov, ki smo jih razvili prejšnja leta in so bili odlično sprejeti na mednarodnem trgu. Lastne elemente prodajamo pod blagovno znamko I-vent. Letos bomo proizvedli 20.000 lastnih elementov, kar je 100 odstotkov več kot v prejšnjem letu.