Kontinuirano izobraževanje in usposabljanje ter uvajanje inovativnih pristopov je pomemben del kadrovske prakse v podjetju, kjer je delovno okolje odprto za inovativnost in sodelovanje.

Kadrovski in razvojni programi

»Naš najpomembnejši fokus je skrb za osebni in strokovni razvoj zaposlenih. V tem okviru nenehno uvajamo nova orodja – od izobraževanj, internega prenosa znanj, sistema mentorstev, internega coachinga, upravljanja talentov, motiviranja in nagrajevanja, razvoja programa za spodbujanje inovativnosti do ugodnosti ter preventivnih programov in aktivnosti za zdravje zaposlenih. Kot zanimivost lahko povem, da ima naš katalog izobraževanj, ki so zaposlenim na voljo, več kot 300 programov. V letu 2021 pa smo izvedli 67.884 ur izobraževanj, kar je za četrtino več kot leto prej. In to kljub pandemiji ter delu na daljavo. Načrt razvoja in izobraževanja zaposlenih pripravimo vsako leto ob razvojnih pogovorih, pri načrtovanju pa opredelimo namen in cilje izobraževanj, ki izhajajo iz ciljev organizacije,« je povedala Helena Lokar, direktorica upravljanja kadrov in splošnih zadev v podjetju Telekom Slovenije.

Kot primer dobre prakse je izpostavila Srčni sklad, ki sicer ni razvojno usmerjen program. Gre za interni sklad za pomoč otrokom sodelavk in sodelavcev, ki so ostali brez enega od staršev ali pa so huje bolni in potrebujejo daljše zdravljenje. V Srčni sklad mesečno prispevajo zaposleni. Lani so tako z mesečnimi donacijami pomagali 34 otrokom, z enkratnimi donacijami pa štirim huje bolnim otrokom.