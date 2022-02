V globalnem merilu je optimističnih precej več, kar 77 odstotkov vseh 4446 anketiranih direktorjev iz 89 držav. Tudi v podjetjih, ki so letošnji finalisti projekta Zlata nit (Varis Lendava, Gen-I in Danfoss Trata), so prepričani o svoji rasti v letošnjem letu.

Slovenski direktorji so bolj kot tuji prepričani o lastni rasti prihodkov, kar ni nič presenetljivega, glede na to, da je naša država že lani imela izjemno gospodarsko rast. Zanimivo je – in to je za mnoge celo presenetljiva ugotovitev –, da so direktorji v raziskavi kibernetske grožnje uvrstili pred zdravstvena tveganja. Še bolj preseneča podatek, da so vodilni na globalni ravni v proizvodnji in potrošnji manj zaskrbljeni glede kibernetskih napadov kot direktorji v drugih sektorjih, pa čeprav je prav v teh dveh panogah stopnja kibernetskih napadov, kot je bilo razkrito v ločeni raziskavi PwC, najbolj porasla.

Grožnje gospodarske rasti Danes kar polovico slovenskih podjetij najbolj skrbijo kibernetična tveganja, lani je bilo takšnih le 27 odstotkov. Zdravstvena tveganja so na drugem mestu, na tretje mesto pa direktorji postavljajo geopolitične konflikte. »Tudi naše podjetje se pospešeno digitalizira in avtomatizira, zato delimo podobna tveganja kot druge pametne tovarne v Sloveniji. Ta trenutek nam eno največjih tveganj za poslovanje predstavljajo geopolitični konflikti. Velik del našega posla je poleg Kitajske vezan na Rusijo, zato še posebej spremljamo situacijo v Ukrajini,« je povedal Aleksander Zalaznik, generalni direktor podjetja Danfoss Trata. Slovenski direktorji na četrto mesto groženj, ki bi lahko vplivale na poslovanje družbe v naslednjih 12 mesecih, s 26 odstotki postavljajo makroekonomska nihanja. V podjetju Varis iz Lendave pravijo, da se podjetja soočajo z velikim skokom cen energentov. To vpliva na ekonomiko in posledično možnosti financiranja razvojnih projektov. »Naš izziv so tudi kadri določenih profilov, ki jih kronično primanjkuje. Zato vlagamo v kakovost odnosov z zaposlenimi, njihov poklicni in osebni razvoj ter gradimo na znamki dobrega zaposlovalca. V sklopu Varis akademije deluje odličen mentorski program in usposabljanje sodelavcev za poklice, znanja in veščine, ki jih na trgu primanjkuje, zato jih iščemo znotraj podjetja,« je na vprašanje, kaj jih trenutno najbolj pesti, odgovorila direktorica Varisa Lendava Sabina Sobočan. Dobro petino naših vodilnih mož pa skrbijo podnebne spremembe. »Verjamemo, da so podnebne spremembe največja grožnja človeštvu in da se je treba z njimi nemudoma začeti ukvarjati. Zaradi tega se je skupina Gen-I pred časom odpovedala dobavi elektrike, proizvedene iz fosilnih goriv, in se usmerila predvsem v vire, ki so brezogljični. Z usmerjenostjo v zeleno preobrazbo pa razvijamo in vlagamo v nove produkte, ki bodo omogočili hitrejšo preobrazbo in zmanjšali odvisnost od fosilnih goriv. Prav tako aktivno promoviramo in razvijamo produkt samooskrbe za posameznike in podjetja, s čimer omogočamo nadaljnjo dekarbonizacijo. Ne nazadnje smo izvedli vrsto ukrepov na področju znižanja lastnega ogljičnega odtisa, ki ga merimo že štiri leta. Med drugim smo se zavezali elektrifikaciji voznega parka, trenutno je stopnja elektrifikacije več kot 85-odstotna, ukrepom mikromobilnosti, deljenju prevozov ter rabi električne energije izključno iz sonca; na strehah poslovnih stavb imamo nameščene sončne elektrarne,« je pojasnil dr. Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja v Gen-I.