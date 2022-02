Javna najemna stanovanja: Gradnja se ne sme ustaviti

Novice o skoraj 500 novih javnih najemnih stanovanjih v Ljubljani ni mogoče pospremiti drugače kot z odobravanjem. Dejstvo je, da v Ljubljani najemnih stanovanj primanjkuje, da so draga in da so najemna razmerja milo rečeno negotova. Trg v zadnjih letih bolj kot reševanje stanovanjskih težav poganjata plemenitenje, vse bolj pa tudi reševanje prihrankov pred inflacijo.