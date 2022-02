Ne nasedajte reklamam Emona Shopa

Po ogledu reklame Emona Shopa sem se odločil za nakup pripomočka za premikanje težkega pohištva LIFT. 26. 11. 2021 sem vplačal 25 evrov. Po skoraj mesecu dni od vplačila so mi ga končno poslali. Žal sem bil ob poskusu njegove uporabe razočaran. Miza s širokimi nogami je ves čas padala s koleščkov. Postelje z visokimi ozkimi nogami mi ni uspelo dvigniti, izpod pianina pa je dvigalka spolzela. Skratka, povsem neuporaben izdelek, ki sem ga 3. 2. 2022 vrnil in jih prosil, da mi vrnejo kupnino. Vračilu se že več kot mesec dni izogibajo na vse načine. Zahtevali so obrazec za odstop od pogodbe, ki sem ga izpolnjenega vrnil 5. 1. 2022. Potem so napisali, da me nimajo v evidenci. Nato, da paketa niso prejeli. Poslal sem potrdilo o prejemu z dne 4. 1. 2022, ki mi ga je posredovala pošta. Potem so me 31. 1. 2022 prosili za moj račun, ki sem ga posredoval že 4. 1. 2022. Skratka, ne vem, kako bi poimenoval tako poslovanje. Prav tako ne vem več, kaj naj storim, da bi mi po dveh mesecih vrnili moj denar. Resda ne gre za velik znesek, a je to vseeno neodgovorno od Emona Shopa.