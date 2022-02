V policiji ne obračunavamo z nikomer, ne z notranjo ne z zunanjo javnostjo. Osnovna naloga policije je zagotavljanje varnosti, kar delamo, in to uspešno. Navedbe, da gre za premeščanje posameznikov »k sebi«, so zavajajoče, ker so bile vse izvedene izključno zaradi delovnih potreb policije in na prosta, sistemizirana delovna mesta. Gre za izkušen, strokoven in kompetenten kader, ki zgolj opravlja svoje delo v okviru pristojnosti in omejitev, ki jih policiji nalagajo akti in zakonodaja.

Tudi disciplinski in delovnopravni ukrepi niso noviteta. Pozna jih tako javni kot gospodarski sektor. Strinjamo se, da ne gre za všečne ukrepe, vendar so ti neizogibni del mehanizma upravljanja kadrov v okviru predpisov, ki urejajo področje delavnega prava. Zagotavljanje notranje varnosti je temeljna dolžnost in pravica delodajalca, da reagira na ugotovljene nepravilnosti.

Maja Ciperle Adlešičpredstavnica policije za odnose z javnostmi