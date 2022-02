Zgodba o rojstvu samostojne Slovenije je nazoren primer prerokovanja prihodnosti. Spomnimo se obetavnih, skoraj pravljičnih (druga Švica) napovedi o prihodnosti Slovenije. Zakaj se takšne prerokbe niso uresničile? Osvoboditelji so spregledali rojenice, ko so napovedovale usodo novorojeni državi, in jih niso bogato pogostili. Posledice so znane. Privlačne napovedi so se sprevrgle v nesrečne nenapovedane dogodke, ki zaznamujejo in usodno krojijo prihodnost novorojene države Slovenije in njenih prebivalcev.

Prvi takšen nesrečni nenapovedan dogodek je tajni nezakonit izbris 25.571 oseb iz registra stalnih prebivalcev Slovenije. Akt izbrisa nosi datum 26. februar 1992, le nekaj mesecev po razglasitvi samostojnosti Slovenije. Država izbrisanih prebivalcev ni seznanila, da jih je z izbrisom čez noč uvrstila med tujce. Ni jih uradno obvestila, da njihovi osebni dokumenti niso več veljavni. Obveščeni niso bili niti o tem, da so čez noč izgubili vse pravice (socialno in zdravstveno zavarovanje, šolanje, stanovanje, zaposlitev), ki so jih uživali pred izbrisom iz registra stalnih prebivalcev Slovenije. Takratni oblastniki, Lojze Peterle, predsednik vlade, Igor Bavčar, notranji minister, in vsa vlada so izbrisanim, med njimi je tudi 5360 otrok, povzročili neizmerno gorje in trpljenje, ki je trajalo več kot dve desetletji.

Drugi nesrečni nenapovedani dogodek je nezakonita trgovina z orožjem. Podatki o obsegu trgovine z orožjem so še danes neverjetni. V Kopru je po osamosvojitvi pristalo kakih 40 ladij s tovorom orožja, večinoma ruskega izvora, namenjenih medsebojno sprtim narodom po razpadu Jugoslavije. Po izjavah udeležencev v orožarskih poslih so bile za končnega porabnika cene orožja tri- do petkrat višje od nabavnih cen. Država te trgovine ni nadzorovala. Bila je v rokah posameznikov na oblasti. O tem, kam so poniknili pravljični zaslužki iz orožarskih poslov, ni uradnih podatkov.

Tretji nesrečni nenapovedani dogodek po rojstvu države predstavlja lastninjenje anonimnega družbenega kapitala, ki se je sprevrglo v nenadzorovani plenilski pohod. Po ocenah poznavalcev znaša vrednost nepovratno izgubljenega družbenega kapitala več od 30 milijard evrov. Za nekaj milijard je to vrednost povečala še bančna luknja, ki so jo izkopali menedžerski prevzemi podjetij. Po končanem lastninjenju se je nadaljevala podobna praksa s privatizacijo podjetij v državni lasti, ki so jo spremljali različni korupcijski posli.

Vse našteto smo doživeli, ker so osvoboditelji prezrli nenapisano pravilo o obvezni bogati pogostitvi rojenic v času, ko so prerokovale prihodnost samostojni državi Sloveniji. Kdo bi vedel, kaj je botrovalo temu, da osvoboditelji rojenicam niso namenili nobene pozornosti. Namesto da bi pogostili rojenice, so bogato gostijo organizirali kar sami sebi.

Nobeno presenečenje ni, da smo prebivalci Slovenije tri desetletja po rojstvu države doživeli vrh nesrečnih nenapovedanih dogodkov. Namesto družbenih vrednot, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, smo se nenadejano znašli v objemu avtokratskega sistema upravljanja države. Da je prvi človek naše avtokratske oblasti osvoboditelj, ki je nekdaj organiziral orožarske posle, ne preseneča.

Rojenice so pred desetletji novorojeni državi Sloveniji napovedale zavidljivo prihodnost, ki bi jo prebivalstvo občutilo v rasti družbene, materialne in okoljske blaginje. Takšne prerokbe se niso uresničile. Kaj nam je storiti? Ne zamudimo priložnosti, ki jo predstavljajo razpisane parlamentarne volitve. Časa za tehten premislek imamo na pretek. Spomnimo se obetavnih napovedi rojenic ob rojstvu samostojne Slovenije, ki se niso udejanjile. Izberimo v strankarski ponudbi takšno, ki bo prepričljiva v obetih, da bo namesto nesrečnih nenapovedanih dogodkov vzpostavljena oblast, ki bo služila volji in interesom ljudstva.

Janez Krnc, Litija