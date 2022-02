Politični in gospodarski model, ki ga vodi vlada pod taktirko SDS, se je izpel in ne more ponuditi nič drugega kot katastrofo. Tej politiki je uspelo Slovence spreti, zrušiti temelje demokratične družbe, podrediti vse državne institucije in medije ter policijo, nas pa narediti poslušne podložnike, ki so v vsem odvisni od stranke SDS. Pri tem ne moremo zanemariti vloge nekaterih poslancev, ki so prodali svojo dušo stranki SDS le zato, da preživijo ob dobri plači do konca mandata. Na odgovornost do volilcev pa se požvižgajo. Nakup bombončkov in bombonjer, ki jih v zadnjih izdihljajih vladanja ponujajo državljanom, bodo plačevale še naslednje generacije. Ponujene sladkarije pritegnejo marsikaterega volilca in mu zameglijo podobo dejanskega stanja. Ta odločitev pa še zdaleč ni največji greh te vlade. Sistemska korupcija, katere nosilci so najvidnejši člani vlade, nam je odnesla več milijard evrov, ki so končale v njihovih žepih. Demontaža zdravstvenega in šolskega sektorja, sesutje javne uprave in sodstva, uničujoče odločitve v sferi javnih medijev, kulture itd. Politično kadrovanje presega vse meje dobrega okusa in povzroča neprecenljivo škodo. Neodgovorna in za našo državo škodljiva je tudi odločitev vlade o nakupu osemkolesnikov za našo vojsko v vrednosti pol milijarde evrov, in to za opremo, ki ne bo nikoli služila obrambi naše domovine, ampak za intervencije po svetu po nalogu ZDA. Zadolžili so nas do neprepoznavnosti.

Nisem član ali podpornik nobene politične stranke. Sem državljan, ki zainteresirano in kritično spremlja razvoj naše družbe in je nad tem razvojem zaskrbljen. Vladajoči politiki zavajajo javnost s ciljem, da bi si pridobili mandat na volitvah. Po moje je dolžnost vsakega zavednega državljana upreti se takšni politiki, enostavno, upreti se janšizmu, temu pogrebniku demokratične, pravne in pravične države. Pri odločitvi za izbiro stranke se oprimo na vprašanje, ali želimo živeti v državi, kjer vladajo enoumje stranke SDS, klientelizem, najbolj groba oblika kapitalizma, privatno zdravstvo in šolstvo, politično vodena policija in sodstvo pod diktatom stranke SDS,v državi, podobni Belorusiji in Madžarski, ali v državi brez delitev na naše in vaše, brez vulgarne korupcije na državnem nivoju, skratka v državi, podobni zahodnim evropskim demokracijam.

Resnosti položaja in odgovornosti za izid volitev pa se morajo zavedati liderji političnih strank znotraj tako imenovane levosredinske opcije in KUL. Te volitve bodo usodne predvsem za njih. Za eventualni slab rezultat bodo morale prevzeti odgovornost, volilci pa jim ne bodo oprostili, kar bo nekatere izrinilo čez rob političnega dogajanja in bodo končali na smetišču zgodovine. Večina strank levosredinske opcije nima ali ima slabo razvito delo na terenu. Kljub izkušnjam iz preteklosti še vedno delujejo po tako imenovanem kabinetnem modelu, v nasprotju s stranko SDS, ki ima zgledno terensko organizacijo. Razen tega je v službi te stranke nekaj sto agentov RKC, ki v cerkvah odkrito nagovarjajo oziroma celo zapovedujejo glasovanje za Janeza Janšo. Največja ironija pa je, da to počno na račun davkoplačevalskega denarja. V tem primeru smo unikat.

Vodilni v strankah KUL in v na novo nastajajočih, odmislite svoje osebne ambicije, saj nihče od vas ni sposoben zbrati večine v parlamentu, in že pred volitvami podprite kandidata, ki mu volilci zaupajo in verjamejo, da bi bil dober mandatar. Le tako bomo zmagali. Trmasto vztrajanje pri konceptu, da naj bo mandatar tisti, ki bo dobil večino na volitvah, je zgrešeno. Volilci si želijo biti pred volitvami na jasnem. Ne taktizirajte v nedogled, ker se vaša taktika lahko izkaže za neproduktivno.

Jožef Martini, Ljubljana