Nepreslišano: prof. dr. Borka Jerman Blažič, znanstvena svetnica

Tehnologija nam močno pomaga v vsakdanjem življenju, a še zdaleč ne zmore vsega. Dober primer so roboti za čiščenje. Saj lepo posesajo, ampak če hočeš povsem očistiti tudi po kotih, je treba vzeti v roke krpo in pobrisati. Vsekakor nas je internet razbremenil. Odlično je, da lahko z nekaj kliki pridemo do dobrin. Vendar ne verjamem, da bomo tehnologiji prepustili kar vse. Pogosto me vprašajo, ali bo umetna inteligenca nadomestila ljudi. Ne verjamem, da se bo to zgodilo. Vsak človek je tako poseben in edinstven, računalnik si nečesa, kar si lahko izmisli človek, ne more izmisliti. V znanosti se nalaga znanje na znanje, a marsikatero odkritje je bilo tudi plod srečnega naključja. Neki dogodek je rodil idejo. Tega od računalnika ne morete pričakovati, ker ga naučite, kaj naj dela in kako. Odličen bo, ker mi ne moremo obdelati toliko podatkov, toda na neki točki se bo njegovo znanje ustavilo.