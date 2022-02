Kljub razhajanjem pri nekaterih vprašanjih, kot je začasen umik patentne zaščite za cepiva proti covidu-19, sta EU in Afriška unija ob začetku vrha izrazili odločenost za nov začetek v odnosih.

»To je nov začetek za obnovljeno partnerstvo,« je ob prihodu na srečanje dejal senegalski predsednik Macky Sall, ki trenutno predseduje Afriški uniji. »Nismo tukaj, da bi počeli stvari kot običajno,« pa je dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

Francoski predsednik Emmanuel Macron, čigar država trenutno predseduje Svetu EU, upa, da bo prvi skupni vrh po letu 2017 lahko osvetlil velike ambicije oblikovanja novega gospodarskega in finančnega dogovora z Afriko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Afriška celina potrebuje našo podporo za svoj gospodarski razvoj in za zagotovitev dobrih možnosti za moške, ženske in otroke, za vse, ki tam živijo,« je dejal nemški kancler Olaf Scholz. »Mi smo najboljši prijatelji Afrike,« pa je zatrdil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

V ospredju srečanja voditeljev 27 članic EU in 40 držav Afriške unije bo načrt naložb v infrastrukturo, izobraževanje in zdravstvo v Afriki v vrednosti 150 milijard evrov, s katerim želi EU postati enakovredna tekmica Kitajski in njenemu projektu nove svilne poti.

To je šesti vrh EU in AU. Prvi je bil leta 2000 v Kairu, prejšnji pa leta 2017 v Abidžanu. Temeljni cilj je osvežiti partnerstvo na podlagi ključnih načel vzajemnega spoštovanja in solidarnosti. Voditelji naj bi sprejeli skupno izjavo o skupni viziji do leta 2030.

Vrha se udeležuje tudi slovenski premier Janez Janša, ki bo danes sodeloval na okrogli mizi o miru, varnosti in upravljanju, ki naj bi ji sopredsedovali Španija in Ruanda.